B女靚馬——當家精神轉場照勝

第七場三班千二米，我就揀「越駿知己」做重心。佢今季交出兩場頭馬，表現維持高水準，上仗沿二疊跟得順，出彎即時移出衝刺，可惜直路初飛得太外致稍遲發力，不過追勢唔差。今場再戰同程而強手遠去，蔡明紹騎慣騎熟，只要早段能夠跟前些少，就有機會再次打開勝門。配腳我揀「終身美麗」同「魅力寶駒」。

第九場二班一千米，我最鍾意「當家精神」。此駒跑田草一千由四班贏上二班，實力深不可測，今次移師谷草作賽，新鮮感方面可起刺激作用。佢上仗早段貼外欄順走，直至最後二百米才全力衝刺，末段爆發力驚人，最終更贏馬而回。復課見佢狀態依然醒神，外觀亦好靚，轉場亦有機會勝完再勝。配腳我揀「電源之駒」同「心之行」。

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