■蔡明紹昨晚3W，包括爆出六十二倍的「競駿翩翩」。

昨晚谷中舉行九場賽事，何澤堯憑「勇敢巨星」、「純金酒杯」為呂廄起孖，另有一亞兩季，鬥到尾場才奠定騎師王勝局，而呂健威亦成為練馬師王。至於蔡明紹憑文廄「龍東傳承」、偉廄「競駿翩翩」和丁廄「飛馬將軍」三W。另「旭日光」捧走紀利華木球會挑戰盃。記者文傑、亨利、陳嘉甜呂健威和何澤堯昨晚憑「勇敢巨星」和「純金酒杯」起孖，最終更分別成為練馬師王和騎師王，前駒馬主林建康賽後說：「我與太太剛從外地回港，立即有拉頭馬真的非常開心，而見到『勇敢巨星』進步明顯，也很值得高興。賽前呂健威表示此駒有一定機會，因為負輕磅和排內檔都是有利條件，所以我們都有信心，最終牠亦順利取勝。」至於剛周日憑「龍船狀元」和「大眾開心」起孖的蔡明紹，昨晚更憑「龍東傳承」、「競駿翩翩」和「飛馬將軍」三W，其中「競駿翩翩」爆出六十二倍巨冷W，是蔡明紹季內暫時最冷頭馬，該駒練者蘇偉賢說：「『競駿翩翩』季內一直有作戰狀態，但今仗排十二檔，我只能抱着盡力而為的心態。賽前我對蔡明紹表示，轉首個彎位時盡量慳位，如果慢步速便自行領放，結果騎者發揮得宜，看此馬今場的取勝姿態，跑長一點也可以應付。」而「龍東傳承」練者文家良說：「『龍東傳承』上場已經跑得很好，只是輸少少，今場排十檔稍外，賽前我都有點擔心，幸好仍能成功放到。此馬目前跑谷草一千米試出彩虹，而過往在四班亦見前速不俗，所以下場回升四班負輕磅的話，仍然有競爭力。」「飛馬將軍」練者丁冠豪則說：「『飛馬將軍』是巴西馬，需要較長時間適應香港，上場牠非常唔好彩，在窄位遲遲未能望空，而牠又不算是大馬，跑來有點辛苦，如果成功望空的話，可能已經勝出。由於此駒較早前曾在谷草一哩上名，因此今仗轉跑谷草千八米，結果順利取得佳績。」另一方面，上周三憑「龍來了」齊齊贏馬的韋達和希威森，昨晚又攜手報捷，合作勝出「場長勝」，韋達賽後指該駒今仗增程一哩合腳法，但主要贏在放頭主宰了步速。