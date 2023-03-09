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馬場浮世繪——周俊樂保持鬥志繼續贏

2023-03-09 列印
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周俊樂上周五打甩「線路光明」的研訊，所謂無罪一身輕，剛周日即憑「韋小寶」贏馬沖喜，而昨晚他仍保持鬥志繼續有馬贏，在頭場為「小霸王」取得連捷。練者容天鵬則說：「『小霸王』過往入直路後常常內閃，周俊樂曾建議為馬兒加眼罩，但效果未算太突出，於是我嘗試讓其改佩單邊眼罩，結果試出彩虹，如今其競賽情緒比前集中，陣上演出亦變得穩定。」
馬場浮世繪
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