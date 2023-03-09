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馬場浮世繪——莫雅打吡跑自勝者強

2023-03-09 列印
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馬會昨日公布，莫雅已獲准三月十九日策騎「自勝者強」角逐打吡，並可在同日其他場次客串。另外有海外傳媒報道，潘頓已卜定下月一日再前往澳洲蘭域馬場客串一天，屆時將夥拍應屆紐西蘭打吡亞軍「繁盛之邦」出戰澳洲打吡，預計他在同日舉行的其他幾場大賽也會有座騎。
馬場浮世繪
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