仲達 - 加州威勝 坐位望贏｜頭號目標

第三場三班一○○○米。少有地此程陣中竟然沒甚快馬，對主動型跑法的「加州威勝」相當有利。雖然此駒只贏過兩場四班賽，今季更要借助到潘頓才早早打開勝門，但季內167場次在三班千二米上名一役，除了稍蝕快步速之外，與其接近的其餘三甲馬「大才」和「以戰得勝」都屬在三班有爭勝能力的馬，其亞軍的水準起碼都值三班中級。

上月中因腳腫退出後，很快便可復課，傷勢應無大礙，而近期試泥閘雖然出閘後墮退，但喜見直路上輕鬆地交出追勢，以本身屬前領型馬計，反映態況不差，以東廄馬常常在試閘中要力騎來說，更屬難能可貴。今次在形勢配合下排好檔，換上近期手風順的蔡明紹，可坐位望贏。

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