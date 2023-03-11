安西教練 - 川河首駒縮程見真章｜重點出擊

第九場「川河首駒」季內一出即贏田草千二，能壓倒現評八十五分的「美麗奔馳」，本身尚留在三班作賽當具優勢。留意牠體重愈跑愈輕，不過筆者認為，此駒首仗贏馬時的狀態未必在頂峰，說不定現階段才是最好。

若要解釋近兩仗敗因，「川河首駒」在337場次跑田草千六，除了賽後驗出球節受傷之外，該仗早段步速快之餘，本身在彎位更走外疊蝕位；上仗435場次再戰同程也是同樣際遇，但按當日同蝕三疊的「桃花雲」再出可大變身，以及剛周三「鐵三角」能入位推算，「川河首駒」絕不能輕視。今次縮程遇次一皮的對手，值得追捧！

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