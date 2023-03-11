伊仁絮語——駿龍駒四班有優勢

第四場「駿龍駒」今仗初降四班作賽，計級數肯定有優勢。牠今季首戰跑三班千四只不敵「烈風」及「知道再勝」，其後數仗儘管未能上名，但走勢並不太差。今場對手實力非強，伸算有力一爭。對手方面，「健康之星」經驗尚淺，但能力卻頗佳。前仗沿途望空走二疊，末段仍有餘力抵拒後追馬而取勝，可見鬥心強悍。加分後上仗也得亞軍，質新馬保持良好進度。今仗排位轉佳，同場快馬也不多，有力增添勝仗。

第六場「電路七號」上季兩勝谷草，但今季只得一亞，演出令人失望，不過上仗改爭直路賽見有起色，今仗續配何澤堯及排位有利，值得捧場。

Ian