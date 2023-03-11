B女靚馬——營造創科今次坐正

第四場四班千二米，我揀「健康之星」做重心。佢上仗早段走二疊非常順暢，雖然直路曾受外側的「陸知」內移影響，但最終走入亞軍，表現保持水準。今場排三檔會賺形勢，復課見鍾易禮密密操住，明顯心中有馬，只要發揮出贏馬水準，有機會再添勝仗。配腳我揀「快錢」同「馬主雄風」。

第六場四班一千米，我就鍾意「營造創科」。佢三戰同程表現穩定，次次都有獎金，上仗雖然只得第四，不過所負只係個幾身位，表現依然準繩。經過連場吸取作戰經驗，今次只要末段加多幾錢肉緊，相信可以闖入凱旋門。配腳我揀「時時好運」同「電路七號」。

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