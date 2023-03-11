任睇No.1
  • 20º
  • 63%
  • 2023年3月11日 星期六
熱門： 兩會蔡天鳳口罩令譚仔三哥歐霸

日報新聞 > 馬經

B女靚馬——營造創科今次坐正

2023-03-11 列印
Previous Next

 第四場四班千二米，我揀「健康之星」做重心。佢上仗早段走二疊非常順暢，雖然直路曾受外側的「陸知」內移影響，但最終走入亞軍，表現保持水準。今場排三檔會賺形勢，復課見鍾易禮密密操住，明顯心中有馬，只要發揮出贏馬水準，有機會再添勝仗。配腳我揀「快錢」同「馬主雄風」。
  第六場四班一千米，我就鍾意「營造創科」。佢三戰同程表現穩定，次次都有獎金，上仗雖然只得第四，不過所負只係個幾身位，表現依然準繩。經過連場吸取作戰經驗，今次只要末段加多幾錢肉緊，相信可以闖入凱旋門。配腳我揀「時時好運」同「電路七號」。
B女
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd