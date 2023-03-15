仲達 - 旅遊高球 上仗走光｜頭號目標

第三場四班一二○○米。今季459場次谷草此程，除頭二馬之外，個人先假設了餘驅水準頗低，原因該役除了現在串Q的「錢多多」及「正氣青驅」之外，根本多揀兩匹馬都難。不過事後重看影片，發覺買中這條單Q也有點運，因為若「旅遊高球」有較好發揮已隨時改寫。

「旅遊高球」為葉廄北半球PP，插三班後跑了四仗並無走勢，所以上仗即使除了全無幫助的配件，配黃俊初跑谷草千二仍是逾百倍大冷。最後，此駒雖然也不入三甲，但沿途以試閘般的力度發揮，最後五十米才望空後隨便一衝竟差點上名！今隔兩周後捲土重來，換上布文配搭大幅增強，有望是「超霸勝」翻版！

仲達