安西教練 - 信心之選值得信賴｜重點出擊

第九場「信心之選」上季第二次上陣，筆者已經推介，皆因牠在外地曾勝千六米軟地，預期場地適合腳法，而該役最終只敗給狀態正銳的「波爾多」及「瑪瑙」，一席季軍已相當理想。隨後牠隔仗已補中頭馬，蹄下敗將更是今季各自三捷的「寶賢得得」及「東方飛影」，水準不言而喻。

「信心之選」在外地征戰不多，預期仍有進步空間，前景秀麗，但既然上季已贏馬交代，幕後也不急於一時。今季在116場次彎位走外疊，直路也能大幅收窄與「線路之星」的距離。王於238場次入Q，蹄下敗將分別是「龍船狀元」及「木火同明」，頭馬更是今屆打吡參戰馬「魅力知遇」，又是另一高水準之作。查其同父系廄侶「幸福掌聲」曾勝谷草一哩，今次馬如其名屬信心之選。

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