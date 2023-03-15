伊仁絮語——豹子膽重拾水準

第二場「豹子膽」季內首回合跑田草千四米，幾乎爆出冷門，翌仗繼續交出水準而跑獲季軍。較可惜的是，牠隨後連場受制於外檔，以致未能上名。直至上仗出爭谷草一千米，早段留居佔賺步速的頭馬「龍東傳承」身後，本身在末段維持走勢，最終得第五名，表現重拾水準。今仗增程二百兼排內檔，可望打破悶局。對手當中，無疑「耀力之城」級數最高，上仗如非取位欠順應已勝出，但今仗排外檔兼改配潘頓，預期賠率會偏熱，不宜過分追捧。

第四場「星雲浩騰」來港前曾在紐西蘭千四米取勝，不過該役水準一般。來港初期表現未見突出，早前試閘則走勢轉好，上仗增程跑千六，末段能收復不少失地，看來已適應水土，臨場票數如有異動就要特別注視。

Ian