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B女靚馬——銀進縮程更好

2023-03-15 列印
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 第七場三班千二米，我就揀「銀進」做重心。佢上仗跑谷草一哩，早段守住內欄有遮擋，賽事步速唔算太快，直路初即時在內疊望空，最終被三匹後追馬趕過而得第四，表現都算理想。今次縮程跑千二更合腳法，只要在彎尾及時移出外疊衝刺，相信可以再次打開勝門。配腳我揀「讓愛高飛」同「嫡愛心」。
  第八場四班千二米，我鍾意「想見你」。佢上仗跑同程贏馬而回，姿態似難實易。當時出閘後順住跟前走，沿途走來非常輕鬆，到出彎一刻即時在中路望空，結果一衝過晒對手，追勢十分悅目，以短馬頭位取勝可謂恰到好處。今次賽前備戰一個月，重配周俊樂只要交回上仗水準，大有機會連贏。配腳我揀「有財有勢」同「鼓浪精綵」。
B女
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