■何澤堯和沈集成昨晚合作捧盃。

昨晚谷中賽事田泰安大發神威，先後勝出鄭廄「帥男」、蔡廄「精算赤焰」和「嫡愛心」，以及何廄「木火同明」，於第八場賽後已經成為騎師王。至於姚本輝與布文憑「芙蓉莊」和「觔斗雲」攜手起孖，前者另取得一亞一季，結果後上成為練馬師王。此外，沈廄「育成精彩」奪得愛爾蘭錦標。昨晚田泰安四W兼做騎師王，他在頭場先為「帥男」打開在港勝利之門，賽後馬主牛牛團體成員趙冠銘說：「今次是田泰安主動索騎『帥男』，他以往曾為我名下的『酷男』（已退役）贏馬，看來我們都幾夾。至於鄭俊偉一直很用心訓練『帥男』，我們亦等了這場頭馬很久，始終要贏一場頭馬其實並不容易。」之後田泰安則憑蔡廄「精算赤焰」和「嫡愛心」報捷，前駒今仗連捷，馬主龐熙霆高興地說：「『精算赤焰』前仗在谷草開齋，我當時公務在身，未能入場拉頭馬，今次終於可以親身打氣，並且能和父母一起拉頭馬，實在感到非常開心。田泰安策騎『精算赤焰』發揮出色，發力點拿揑得很好；另外我也要多謝蔡約翰，他一直很用心訓練此馬，令其狀態可以長期維持勇銳。」至於田泰安最後再為「木火同明」贏馬，練者何良說：「跑馬有時真的很講求運氣，『木火同明』上場排一檔，但是直路卻因塞車而落敗，田泰安賽後立即表示要繼續策騎，因為他認為如果不是受阻的話，應該可以取勝，所以我亦安排馬兒匆匆再跑。今次此駒幸運地再抽排一檔，田泰安手風又大順，結果順利補中。」另一方面，伍鵬志昨晚和巴度合作憑「勁快聯盟」贏馬，此駒終於取得加盟伍廄後首W。賽後伍鵬志表示：「『勁快聯盟』上場開始加羊毛面箍和結舌帶，目的是給予牠新鮮感，結果跑來接近，今場更試出彩虹。此駒之前陣上際遇欠點運氣，所以表現時好時壞，今場排二檔有幫助，騎者巴度亦懂得早點發力，否則馬兒可能跑不出水準。」記者文傑、亨利、陳嘉甜