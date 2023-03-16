馬場浮世繪——賀賢太太大肚果然福滿

昨晚賀賢憑「福滿寳」爆出十倍W贏馬，賽後見其前港姐太太李姿敏也有現身拉頭馬，雖然腹大便便，仍然美麗動人，而且大肚婆果然夠旺。之後賀太透露，BB的預產期在四月尾至五月初，屆時她與賀賢將第二度榮升父母。至於賀賢則表示「福滿寳」上仗輸排外檔，今次排二檔形勢轉佳，結果有好演出，論馬跑谷草千二米最首本，希望可以繼續交出表現。馬場浮世繪