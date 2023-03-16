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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——鄭俊偉做五班帥男

2023-03-16 列印
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  鄭俊偉昨晚憑「帥男」食頭胡，季內累積十W，但他之前已有兩場五班頭馬，所以「帥男」今仗贏五班賽，對於爭取達標並無幫助，不過能夠打開勝利之門仍然值得高興，對支持的馬主亦有所交代。
馬場浮世繪
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