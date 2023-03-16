馬場浮世繪——何澤堯邁向五百W

何澤堯今季成績更進一步，連同昨晚贏「育成精彩」，現已取得五十三場頭馬，數目早已超越上季的五十W。最值得留意，堯仔現時在港贏馬數目已累積至499場，僅欠一W便到達500W新里程，如無意外很快可達到目標。

馬場浮世繪