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馬場浮世繪——何澤堯邁向五百W

2023-03-16 列印
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  何澤堯今季成績更進一步，連同昨晚贏「育成精彩」，現已取得五十三場頭馬，數目早已超越上季的五十W。最值得留意，堯仔現時在港贏馬數目已累積至499場，僅欠一W便到達500W新里程，如無意外很快可達到目標。
馬場浮世繪
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