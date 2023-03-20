■「遨遊氣泡」爆冷贏打吡。

■文家良昨憑「金鑽貴人」捧走女皇銀禧紀念盃。

昨日舉行兩場矚目大賽，結果打吡由姚廄「遨遊氣泡」爆冷奪標，馬房另贏「步大威猛」起孖，而女皇銀禧紀念則由文廄「金鑽貴人」熱門掄元。至於呂健威勝出「龍之心」和「金發銀發」，並且成為練馬師王，後駒是何澤堯在港獲得第五百W。其餘沈集成憑「維港智能」和「旺旺神駒」梅開二度，騎師王是布文。今屆打吡由「遨遊氣泡」爆出四十六倍W奪標，練者姚本輝賽後高興地說：「『遨遊氣泡』為我帶來首個香港打吡冠軍，可算夢想成真。當『遨遊氣泡』抽到排十四檔的時候，我實在感到無奈，但後來翻看歷年打吡外檔馬的影片，發現『幸福掌聲』與『金鎗六十』串Q一役值得借鏡，因為該戰『幸福掌聲』雖排外檔，但跑得很好，如果不是遇上『金鎗六十』，可能已經取勝。賽前我與巴度反覆研究，而他是歐洲騎師，跑長途的韁繩特別好，結果成功取勝。」而另一場大賽的女皇銀禧紀念盃，則由「金鑽貴人」熱門取勝，練者文家良賽後說：「當潘頓決定選騎『加州星球』之後，我即與馬主商量『金鑽貴人』今場的騎師人選，我們考慮到麥道朗也是優秀騎師，於是便邀請對方策騎。賽前我認為『金鑽貴人』如果放頭跑，未必會夠『加州星球』快，所以決定採取稍留的戰略，到末段看其走勢，我已有信心可以趕過『加州星球』。『金鑽貴人』目前只得四歲，仍有進步空間，下仗跑四月三十日的主席短途獎將重配潘頓，之後或在六月份遠征日本。」另一方面，昨日憑「維港智能」和「旺旺神駒」起孖的沈集成，雖然最終未能成為練馬師王，但以上兩駒都是一面倒大熱，堪稱熱門保衞者。沈集成表示：「『維港智能』向來有脾氣，不能密跑，而且很喜歡去從化，最近牠彈千八米閘走勢理想，心態和體能都有提升，由於布文今場造不到磅，所以我一早搵潘頓策騎，結果人馬都贏得出色。至於『旺旺神駒』上場輸慢閘，賽後我馬房的騎馬人和馬會司閘員，花了許多心血去教導馬兒，非常感謝他們。而此駒今場排十三檔比內檔更好，只要出閘順利，即能交出應有的水準。」記者文傑、亨利、陳嘉甜