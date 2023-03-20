馬場浮世繪——何澤堯500W金發銀發

何澤堯昨日策騎「新力高升」衝擊打吡，雖然最終無功而還，不過他在早段場次所贏的「金發銀發」仍然大有意義，因為是其在港從騎以來的第五百場頭馬，踏入新里程！賽後馬會準備了簡單而隆重的儀式，由行政總裁應家柏致送特製的Cap帽和銀碟予何澤堯，並且播放堯仔昔日的贏馬片段，以表祝賀。之後何澤堯見到恩師方嘉柏即獻上香吻，場面搞笑感人。馬場浮世繪