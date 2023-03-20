馬場浮世繪——楊明綸墮馬幸無礙

甄子丹早前應邀擔任《第95屆奧斯卡金像獎》頒獎嘉賓，見證楊紫瓊封金像影后，甄子丹笑謂當時很緊張，一聽到楊紫瓊得獎即時彈起，「她多年來的奮鬥和堅持，很值得這個獎，關繼威攞男配角時的感言很感動，聽到眼濕濕...

2023-03-20