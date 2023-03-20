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馬場浮世繪——楊明綸墮馬幸無礙

2023-03-20 列印
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昨日第三場賽事發生墮馬意外，「奮鬥齊心」於直路初由外疊突然急速內移，並且撞向欄杆，鞍上人楊明綸未能操控，結果人仰馬翻。及後楊明綸由救護車送返場內，見他可自行落車，似乎無甚大礙，但為穩陣計仍須退下火線。
馬場浮世繪
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