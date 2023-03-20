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馬場浮世繪——三客串騎師有收穫

2023-03-20 列印
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昨日麥道朗、連達文和莫雅都趁大賽日來港客串，結果彼此都有收穫；其中麥道朗憑「金鑽貴人」（圖）贏女皇銀禧紀念盃最威水，至於連達文憑「波爾多」爆十一W，而莫雅亦策騎「自勝者強」在打吡入Q。
馬場浮世繪
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