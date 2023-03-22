仲達 - 盈嘉輝 寶刀未老｜頭號目標

第一場五班一六五○米。在筆者心目中，上季的「盈嘉輝」實力值四班中下級，今季年長一歲後即使稍退化，亦起碼值五班中上級。今季熱身三仗跑起狀態後，強配布文即在此首本途程打疊兩仗入Q，反映寶刀未老。上仗改配田泰安，以兩個半身位負於今次再度同場的「創建群英」，無疑稍令人失望，不過若非大半條直路被困馬林後，看末段走勢應至少有Q。今仗又改配蘇兆輝，已一連四仗配頂級大師傅，可見幕後求勝心切，最重要是轉排好檔，可望不用留得太後，保持近仗水準應不勝有位，獨懼終於增程的中長途降班馬「烽煙載起」而已。

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