安西教練 - 精彩非凡繼續反彈｜重點出擊

新一代評馬界出現「器官馬」一詞，即是老一輩常說的「史汀格」，這類馬屢拼難贏的原因有很多，投注人宜避重就輕。不過，季內的「友港友笑」算是異數，七歲之齡才打破決口，隨後更能打疊再勝，新近上名更接近評分新高。

今期推介第四場「精彩非凡」，或多或少有前駒影子。此駒早年一直令人失望，甚至成為十大器官馬之一。直至今季評分創新低，演出便開始連貫，終於在285場次取得處女勝利，能壓倒季內已三W的「久久為攻」，並雙雙拋離季軍三個身位，後駒新近在三班入位，看來「精彩非凡」評分尚有上升空間。上仗轉戰田草遇較強對手，步速不利追亦可衝入第三，證明狀態保持，今次重返谷草料可再入勝門。

安西教練