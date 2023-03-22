伊仁絮語——魅力一驕力足一爭

第二場「魅力一驕」是上季來港的自購新馬，首季在港兩度試閘，因走勢稚嫩而未獲安排上陣，直至今季九月初試啼聲，頭三仗表現皆令人失望，前仗巴度更對其動作有疑慮，因此未有全力施為。隨後此駒長時間在從化受訓，上仗休出跑谷草千二，若非直路上未能望空，應可構成更大威脅，表現有進。今仗所遇對手非強，力足一爭。

第三場「威馬先生」表現甚為失準，除了初出一役遇弱旅跑入位置之外，近五仗均毫無走勢。不過，牠今仗大幅改動配備，首次戴眼罩可望改善前速，配合排黃金一檔起步，誠是一大優勢，可以一試。對手方面，「浪茄仔」上仗在鍾易禮胯下力拼僅敗，表現愈見進步。最近晨操由騎者一手包辦，動態積極，爭勝機會頗樂觀。

Ian