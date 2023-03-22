B女靚馬——日新月著坐位望贏

第五場四班千二米，我就鍾意「日新月著」。睇番佢上仗早段穩守中後位置，不幸賽事頭兩段步速極慢，本身處境並唔理想，雖然鞍上人無論攞位及發揮已經唔差，未到出彎已開始移出，可惜直路望空後展開衝刺，最終只能追回季軍，惟有歎句際遇欠佳。今場繼續報跑谷草千二，希望能夠早少少發力，相信應有坐位望贏資格。配腳我揀「淺草飛」同「勝利才子」。

第八場二班一哩，我就揀「柏林探戈」做重心。佢今仗回降二班遇較弱對手，加上排黃金一檔，仲配埋鍾易禮獲減十磅優勢，可謂虎入羊群。再者本身跑谷草成績理想，經常都名列前矛，今場只要早段搵到遮擋，末段再移出外疊發力追上，大有機會後發先至勝回一仗。配腳我揀「幸福至上」同「寶賢得得」。

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