■田泰安昨晚成為騎師王，更與姚本輝合作捧盃。

昨晚谷中又舉行九場賽事，黎昭昇勝出「極速滿貫」和「陸知」，是唯一起孖的練馬師，最終他亦成為練馬師王。至於田泰安則以兩分險勝騎師王，他憑「健康馬」和「運高八斗」梅開二度，後駒奪得警察盃。昨晚黎昭昇憑「極速滿貫」和「陸知」起孖，並且更成為練馬師王，他賽後說：「『極速滿貫』今仗能夠爆大冷取勝，除了增程跑合腳法之外，也受惠於早段步速甚快，令其在後列跑得輕鬆，加上鞍上人梁家俊發揮出色，因而交出頭馬，暫時我未知牠賽後會加分多少，但既然開始進步，季內仍可繼續交出好表現。『陸知』上仗在谷中一哩賽事放得太快，所以末段才會力弱，今仗易配何澤堯發揮正常，結果順利補中，我會部署牠再跑此程，相信在四班賽可以繼續有馬贏。」而田泰安則憑「健康馬」和「運高八斗」梅開二度，捧走警察盃之餘，最終更成為騎師王。前駒練者賀賢說：「賽前我與田泰安研究，一致認為『健康馬』要早段力留才能夠跑出水準，所以今次亦採用這個戰略，此駒之前演出屢次令捧場客失望，幸好今仗終於出頭，主因賽事在C+3跑道進行，牠排位好且全程守內欄競跑，加上田泰安發揮出色。我認為谷戰比較容易出現快步速形勢，這將有利『健康馬』後追，但其實牠跑沙田亦可應付，部署上非常彈性。」另外，昨晚何良憑「精明勇駿」增添頭馬進帳，季內累積十六W，而且當中只得一場是五班頭馬，換言之稍後就算贏五班賽，仍會納入成績表之內，按目前進度，季內要多添四W求畢業證書，情況樂觀。至於巫顯東則憑「精明勇駿」取得季內第二場頭馬，賽後何良說：「巫顯東現在要揾一匹坐騎都很困難，賽前我告訴他一定要有信心，因為『精明勇駿』今仗負輕磅和排內檔，有足夠條件爭勝，最重要出閘順利並且搶前，最終騎者依足策騎指示順利取勝，我也很替他開心。此駒其實跑千二米至一哩均合發揮，但今仗跑短途賽事，所以重戴開縫眼罩，如今取勝有正面效果。」記者文傑、亨利、陳嘉甜