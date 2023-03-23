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馬場浮世繪——鍾易禮減七磅照贏

2023-03-23 列印
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  剛周日鍾易禮贏夠二十W升格，昨晚開始減七磅上陣，結果依然有馬贏，於第三場策騎「浪茄仔」險勝而回。至於馬主凌志昌表示：「『浪茄仔』由大摩和其子George為我引入，但告東尼指沙田直路對於此馬來說太長，所以近仗轉爭直路較合的谷草，如今贏馬無疑是練者部署得宜。我很喜歡海灣，而西貢的浪茄灣很美麗，所以便以作為馬名，我更打算之後養馬都以海灣命名。」
馬場浮世繪
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