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馬場浮世繪——頭兩場連環爆冷門

2023-03-23 列印
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  昨晚頭兩場賽事大放冷氣，頭場「極速滿貫」爆七十六倍W（圖），第二場贏馬的「心想事成」亦有三十二倍，而前駒騎練是梁家俊和黎昭昇，後駒是蘇兆輝搭高伯新，兩對組合共四人，皆創出個人季內最冷頭馬紀錄，不過以上兩駒構成的孖寳則大幅縮水，看來有人收穫甚豐。
馬場浮世繪
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