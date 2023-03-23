馬場浮世繪——頭兩場連環爆冷門

昨晚頭兩場賽事大放冷氣，頭場「極速滿貫」爆七十六倍W（圖），第二場贏馬的「心想事成」亦有三十二倍，而前駒騎練是梁家俊和黎昭昇，後駒是蘇兆輝搭高伯新，兩對組合共四人，皆創出個人季內最冷頭馬紀錄，不過以上兩駒構成的孖寳則大幅縮水，看來有人收穫甚豐。

馬場浮世繪