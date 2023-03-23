馬場浮世繪
馬場浮世繪——頭兩場連環爆冷門
馬場浮世繪
兩步走年底「不同時段不同收費」 8.2三隧分流西$60 紅東$30
紅隧塞爆，西隧車流少，港府終推出「三隧分流」，圖撥亂反正，首階段由8月2日開始，西隧私家車收費減至60元，紅隧及東隧則劃一加至30元。第二階段的「不同時段不同收費」將於今年底前實施，分為繁忙、一般和非...
2023-03-23
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對烏克蘭危機秉公正立場 習近平：將與普京共推百年變革
國家主席習近平昨日結束在俄羅斯的國事訪問，啟程回國。據報習近平在離開莫斯科前，向俄羅斯總統普京表示，他們將共同推動百年未有出現的變革。習近平早前與普京舉行首腦會談，並簽署聯合聲明，批評美國抱守冷戰思維...
2023-03-23
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支持者紐約街頭示威 抗議拘捕特朗普
美國前總統特朗普涉及2016年參選總統期間，支付色情片女星丹尼爾斯「掩口費」，要求對方隱瞞與自己的婚外情。他日前預告，自己可能在美東時間周二被捕，號召大批支持者示威。大批支持者昨日包圍紐約曼克頓地區檢...
2023-03-22
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飛揚累收逾3500票 夥代理推優惠
何文田及屯門兩焦點盤「晒冷」盡推全數單位周末發售，市場焦點落在項目入票上。長實及新地合作發展的屯門飛揚2期，昨日繼續夥代理推置業優惠，市場項目累收逾3500票；至於華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋項目...
2023-03-23
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騰訊上季經調整多賺19% 末期息增5成至2.4元
騰訊（700）上季經調整淨利潤297.11億元（人民幣，下同），稍遜預期的308.4億元，按年升19%，按季跌8%；經調整每股盈利3.124元。列帳純利錄1062.68億元，按年升12%，按季大增16...
2023-03-23
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全場爆滿 新兵搶韁 港快馬爭位
香港隊今晚8時在旺角場擺陣鬥新加坡，快馬艾華在內的5位新兵將有機會在這場全場滿座的友賽亮相，誓要藉主場之利在2023年打響頭炮。港隊教練安達臣強調亞洲盃爭位之旅已經開始，眾將要用表現證明有力入選港隊名...
2023-03-23
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直擊巨咪長腿人妻為HOY TV浸溫泉 前港姐王卓淇曾被問價包養 爆喊道歉
吳業坤舊愛，2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）離開TVB已3年，之後轉戰內地做KOL，最近首為HOY TV到廣東省拍攝旅遊節目《獨家旅行團》。32A的王卓淇跟嘉賓，34C Summer Girls ...
2023-03-23
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辛正兒 - 加強入口食材檢測 防核廢水污染危害｜社論
12年前日本大地震，大海嘯淹浸福島第一核電廠，觸發爆炸，造成核洩漏事故，大量核污染廢水自此被儲存起來。日本政府計劃於今年春季或夏季起，將逾百萬噸廢水經處理後排入大海。儘管日方列舉數據，聲稱經處理和海水...
2023-03-23
- KellyChu - 旅發局「藝聚香港café」展出香港海外聯乘作品｜Executive日記
- KellyChu - 新水墨藝術裝置《銅溯山水》 糅合環保跨代創作｜Executive日記
- 李純恩 - 油炒麵｜好好過日子
- 盧永雄 - 港鐵不要發展商上身｜巴士的點評
- 林月庭 - 滴滴答答成音樂｜甘美人生
- 楊立門 - 過癮一人鍋｜慢活時代
- Michael Chugani 褚簡寧 - A dismal city｜又中又英
- 黃麗君 - 樓價最難負擔 香港冠絕全球｜中環High Tea
- Jacky哥 - 將軍澳3大港鐵商場 推出「尋蛋兵團」獎賞｜企業熱話
- Jacky哥 - 新晉藝術家譚美怡 首度參展ART CENTRAL｜企業熱話
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黎昭昇起孖兼封王
昨晚谷中又舉行九場賽事，黎昭昇勝出「極速滿貫」和「陸知」，是唯一起孖的練馬師，最終他亦成為練馬師王。至於田泰安則以兩分險勝騎師王，他憑「健康馬」和「運高八斗」梅開二度，後駒奪得警察盃。 昨晚黎昭...
2023-03-23
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