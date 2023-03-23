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馬場浮世繪——賀賢田泰安破盲門

2023-03-23 列印
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  賀賢與田泰安過往極少交收，上季只得一次，今季更加是零，但昨晚二人罕有地攜手合作「健康馬」，結果即成功贏馬，打破盲門數據。不知經過此役之後，賀賢可會對田泰安另眼相看，繼續加強合作？
馬場浮世繪
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