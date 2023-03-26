仲達 - 天天得樂何良爭分｜頭號目標

第十場三班一四○○米。估計今日多數有雨，而且雨勢有機會大而密，所以跑到尾場時，很大機會整個主馬群都會在出彎時飛出最外疊，留太後會較難搵位，甚至要移向中路較不利跑?，所以能守好位的馬會佔優。



「天天得樂」上仗在極不利追的步速之下沿途跟前，賺了形勢之下，最終與其餘賺步速馬一同鬥衝而僅負，賽績不算優秀，不過本身在前幾仗都只因檔劣而留得後，但即使遇極慢步速也追得好，未能進佔三甲只是礙於形勢。今次排四檔起步，估計會守在同場四五匹快馬身後的中前位置，只要能在最後三百米前找到空位，其爆發力應不遜同場任何對手，而Pins子嗣亦多能應付變化地，有望為何廄在達標之路貢獻寶貴一分。

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