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B女靚馬——顏色大皇一出即拼

2023-03-26 列印
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第七場三班千二米，我就揀「顏色大皇」做重心。佢幾次試閘都表現好好，尤其最近三都一放到尾，走勢一氣呵成，贏來姿態非常輕鬆，擺明質素上乘，所以今場即使初出，我都唔太擔心，而且排檔好又夠輕磅，大有機會一出即勝。配腳我揀「你知我拼」同「駟跑得」。

第十場三班千四米，我就鍾意「實力派」。佢今季四戰未甩獎金，前仗更在谷草贏馬而回，近況弗到漏。雖然上仗只得季軍，不過直路見鞍上人逐漸畀力，望空後大步追上，最終得到季軍，表現繼續保持水準。今季轉戰田草，翻查佢上季跑千四曾上名，今場只要早少少落鞭，應可趕得及追上贏馬。配腳我揀「銀進」同「陽明天空」。
B女
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