B女靚馬——顏色大皇一出即拼

第十場三班千四米，我就鍾意「實力派」。佢今季四戰未甩獎金，前仗更在谷草贏馬而回，近況弗到漏。雖然上仗只得季軍，不過直路見鞍上人逐漸畀力，望空後大步追上，最終得到季軍，表現繼續保持水準。今季轉戰田草，翻查佢上季跑千四曾上名，今場只要早少少落鞭，應可趕得及追上贏馬。配腳我揀「銀進」同「陽明天空」。
B女
長沙灣潤發倉昨午發生三級火，其濃煙之多，波及附近4間學校及民居，逾3600人需要疏散。「毒煙」影響西九龍，現場「臭膠味」瀰漫，更有網民指，味道飄到900米外的瓊林街都聞到。消防動用3條喉及3隊煙帽隊灌...
2023-03-25
中國足壇再掀反腐風暴，日前傳出中國足協紀律委員會主任王小平，及競賽部部長黃松正在接受調查。去年11月至今，前國足主教練及多名中國足協高層，已先後接受當局調查。中國足壇多人相繼受查消息指，中國足協紀律委...
2023-03-25
北韓領導人金正恩（見圖）近來接連攜同女兒金主愛亮相，上周四父女兩人一同觀看軍方發射導彈。韓媒報道，金主愛當時身穿名牌Christian Dior（DIOR）外套現身，市價至少1900美元，又指奢侈品屬...
2023-03-25
樓市氣氛活躍，豪宅項目更趁勢應市，由嘉里建設發展的跑馬地THE ASTER，繼早前推出兩張價單後，累沽出約21伙，平均成交呎價約28606元，最近開放現樓示範單位及住客會所，將視乎市況再加推單位。 ...
2023-03-25
美團（3690）昨日公佈去年第4季收入601.3億元（人民幣，下同），按年增加21.4%，經調整溢利8.29億元，扭虧為盈，均勝預期。去年收入2199.5億元，按年增22.8%；經調整溢利28.27億...
2023-03-25
西班牙自從奪得世界盃和歐洲國家盃後，就追求極致的傳控踢法，又大踢無鋒陣，但成效不彰。在卡塔爾世界盃後成為狂牛新帥的迪拿富安迪，決定復刻經典重新以中鋒掛帥，新任隊長艾華路莫拉達將受到重用；中前場球員亦像...
2023-03-25
MIRROR成員李駿傑（Jeremy）推出新歌《Closer》，昨日到商台接受訪問，吸引近200名Unicorns（粉絲暱稱）到場等候，迫爆整條廣播道。他離開時主動走向粉絲親手收禮物、簽名等，有求必應...
2023-03-25
許冠傑演唱會4月開鑼，紅館7場門票供不應求一早爆滿，Sam哥的粉絲遍佈世界各地，有住在溫哥華的朋友來電求票，說如果有票，會特地飛回來捧場，熱情十分之高漲。真是有香港人的地方，就有Sam迷。主辦這次演唱...
2023-03-25
第十場三班一四○○米。估計今日多數有雨，而且雨勢有機會大而密，所以跑到尾場時，很大機會整個主馬群都會在出彎時飛出最外疊，留太後會較難搵位，甚至要移向中路較不利跑?，所以能守好位的馬會佔優。「天天得樂」...
2023-03-26