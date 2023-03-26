伊仁絮語——恆駿之寶有起色

第二場「恆駿之寶」是愛爾蘭自購新馬，來港首季四度出爭新馬賽均無走勢，上季亦因健康問題而僅三度上陣。不過，今季操練見牠有明顯改善，陣上表現亦漸穩定。早幾仗此駒因排外檔而影響發揮，上仗抽內檔起步，沿途留守中間位置，末段即能發揮後勁，結果僅負於佔有步速之利的「創建群英」得第三名，表現有起色。賽後復課操練無間，今仗繼續排在有利的內檔，同場對手實力普通，爭勝機會頗樂觀。對手可留意增程出戰的「飛躍凱旋」。



第十場「陽明天空」上仗角逐四班千四米負頂磅，末段未能追過操控步速的「日日友」而僅敗，甚為欠運。今仗雖然首度升上三班，但質新馬仍在進步，今季表現亦穩定，同場有不少快馬，預期甚為好跑，力足收復前失。

Ian