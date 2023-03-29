安西教練 - 旋風飛影後上殺晒｜重點出擊

第八場二班千二米。綜觀今場各駒實力與形勢，當中初戴眼罩的「錶之智能」，以及「緊張大師」、「時時滿意」、「和氣生財」及「順勢而飛」全部都擅長主動跑法，除非今次的泥地跑道出現極端不利追情況，否則今場選馬應以後勁型馬秤先，當中「旋風飛影」誠是不錯的選擇。

無疑「旋風飛影」現評八十四分處於高位，但本身在季內真正硬拼次數不多，而且上季曾經在季中階段於濕慢泥地上取得頭馬，預期今次的場地正合發揮。而牠近兩仗亦一再交出追勢。先睇前仗482場次的谷草一千米，一來路程並非正宗，二來直路受阻之餘，走內疊相對不利跑線也輸蝕，敗績不必介懷。至於上仗轉戰田草千二米，遇上季內一再交出佳績的「維港智能」及「包裝必勝」，亦算雖敗猶榮。查此駒是223場次強組出品，再戰泥地一定要吼實。

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