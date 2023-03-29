伊仁絮語——加州凱歌四班有優勢

第四場「加州凱歌」班底頗高，缺點是陣上演出較為失準，然而近兩仗降至四班後，連番能走入前列，可見近況不俗。此駒上仗在陳嘉熙胯下出爭泥地千二米，沿途跟守前列，僅在末段才被泥地性能超卓的「倍增勝數」追過。前仗雖然負於頭馬「魅影獵飛」六乘許，但後駒其後升上三班繼續交出好成績，可見本身表現已算出色。今仗排位較數匹前領馬為佳，應可及早取得前置優勢，有望在終點前力拒「明駿福星」及「大眾勝利」等惡馬的衝刺。

第八場「超霸勝」上仗在布文胯下後上取勝，更為幕後贏得額外一百萬元特別獎金，表現出色。此駒來港前四出三捷，其中兩捷為膠沙地賽事，而牠來港後在泥地試閘亦多次有好走勢，場地性能不用懷疑。儘管今仗首次挑戰全天候跑道，但負磅甚輕，而且兩線血統均能應付泥地，有力爭取連捷。

Ian