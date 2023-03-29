B女靚馬——中華威威一放迄終

第二場四班千二米，我就揀「中華威威」做重心。睇番佢前仗411場次跑同程，一出閘就放得好快，沿途守住內檔順走，雖然直路中段開始被「魅影獵飛」追過，不過本身仍有兩腳，能夠力抗其他後追馬來犯而保住亞軍，表現並唔差。事實上，此駒跑泥地千二路有專長，今次排四檔預計可以貼欄順放，而且配鍾易禮負磅夠輕，相信好大機會可以一放迄終，重開久違了的勝利之門。配腳我揀「豐彩華庭」同「我為您」。

第八場二班千二米，我最鍾意就係「錶之智能」。佢今次是在港以來初跑泥地，相信會充滿新鮮感。其實留意佢過往試閘情況，經常都交出良好走勢，所以我對佢泥地適應力絕不懷疑。可能丁冠豪接手後都認為馬兒適合跑泥地，所以上年九月安排佢遠征首爾，今次亦瞄準泥地而臨，希望可以交出佳績。配腳我揀「嘉應精英」同「勝意龍」。

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