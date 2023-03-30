■蔡明紹昨晚成為騎師王。

昨晚舉行今季第二次全泥地夜賽，羅富全憑「爽快」、「年少有威」和「順勢而飛」包辦三寶，後上成為練馬師王。至於蔡明紹、蘇兆輝和田泰安都起孖，而前者有兩席亞軍，最終成為騎師王。昨晚全泥夜賽大利一檔，「劍在九天」、「歡喜福星」、「明駿福星」和「爽快」都是排一檔贏馬，而後駒練者羅富全則另贏「年少有威」和「順勢而飛」，包辦三寶兼成為練馬師王，他賽後表示：「『爽快』上場跑草地賽步速太慢，形勢不合發揮，而泥地賽步速通常偏快，所以我部署牠回師泥地，結果步速果然合其發揮，加上今晚排一檔非常有利，從而成功打開勝門。此駒曾以打吡為目標，可惜未能取得足夠分數入選，但我和馬主都不打算催谷牠，寧願循序漸進讓其成長，估計馬兒仍有不少進步空間。」「『年少有威』上場跑草地賽表現遜預期，賽後我再三思量，覺得可能步速不夠快，既然牠過往曾在泥地贏馬，因此部署今場回師跑泥地賽事，而臨場換上何澤堯，他成功克服排十一檔的阻力，發揮非常出色。」羅富全續說。至於同樣排一檔的「歡喜福星」，今仗由嘉里爆出二十六倍W，騎者昨晚賽前只取得五場頭馬，踏入今年仍在守齋，如今總算成功打破悶局。練者方嘉柏則說：「嘉里有一定騎功，值得給予支持，很高興他今場為我贏馬。『歡喜福星』有點質素，可惜體重不足一千磅，近仗跑谷草一哩陣上較搶口，而且情緒緊張，有鑒於牠季初試泥閘走勢不俗，所以今場嘗試轉場縮程，結果受惠排一檔下取勝，希望之後會繼續進步。」另外，蔡明紹昨晚憑「緣份」和「亞洲力量」起孖，最終更成為騎師王，而後駒是黎昭昇今季泥戰零的突破，因為之前他連位置也欠奉。賽後黎昭昇說：「『亞洲力量』的馬主對我非常信賴，由我全權部署馬兒跑泥地或草地。此駒上仗可能出頭早了，所以屈居亞軍，今場牠要升上四班作賽，對手增強了不少，但憑輕磅之利和蔡明紹的出色發揮，最終成功取勝。」記者文傑、亨利、陳嘉甜