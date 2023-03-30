馬場浮世繪——法國欖球隊造訪馬場

昨晚舉行全泥夜宴，雖然沒有矚目大賽，但仍吸引來港參加七人欖球賽的法國代表隊入場欣賞賽事，而身為法國騎師的巴度亦擔任親善大使，在開跑前帶領欖球的副隊長Jonathan Laugel和教練Jerome Daret參觀馬匹亮相圈，並且介紹香港的賽馬情況。至於第五場賽事舉行之前，馬會CEO應家柏則與法國隊各人在沙圈見面，期間雙方交換球衣與馬匹綵衣，以作紀念。馬場浮世繪