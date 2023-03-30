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馬場浮世繪——潘頓退出換人贏馬

2023-03-30 列印
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  潘頓昨晚在第二場賽事騎完「佳運發」之後，即因身體不適而退下火線，其騎師王按例亦告落敗。至於潘頓餘下六匹坐騎自然亦要易配，結果換上何澤堯的「年少有威」成功贏馬，其餘「豐盛多彩」、「倍增勝數」和「樂捉鳥」亦有獎金名次。
馬場浮世繪
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