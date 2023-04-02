仲達 - 喜悅精靈WP兼投｜頭號目標

第五場四班一四○○米。雖然揀馬幾時都係本身實力強，好過庸中取佼，不過這場四班千四米真係算弱中弱，季內贏完五班回升四班即再入位嘅「喜悅精靈」，只要交回334場次水準，點計都應坐位望贏。334場次頭一千米步速慢八線，「健康之星」負115磅賺盡步速，但如非「喜悅精靈」太遲望空，該場頭馬應是後駒。若假設「健康之星」跑此場又必可賺步速的話，必屬爭勝分子，所以「喜悅精靈」在此組也屬爭勝馬。



無疑「喜悅精靈」上仗在弱組的追勢稍令人失望，不過話晒直路初都曾被封過，而且是334之後不足十日匆匆再戰，估計多少有影響。今次賀賢畀「喜悅精靈」休夠兼再上從化，盡顯欲乘銳再拼嘅心態，配霍宏聲亦令人安心，臨場唔太熱的話，WP或作膽均宜。

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