B女靚馬——保羅承傳千六補中

第三場二班一哩，我就鍾意「保羅承傳」。睇番佢上仗出閘後放得好快，沿途一直守住內欄，雖然用力極多，不過直路仍能夠維持均速，最終保住第四名，表現已收貨。今場再戰同程遇馬少場合，機會相對突出，只要早段留放恰度，相信好有機會補中頭馬。配腳我揀「駿馬快車」同「縱橫天下」。



第六場四班二千米，我揀「九龍神駒」做重心。佢上仗跑同程得第三，路程有根有據。當時早段留後輕鬆跟隨馬群，直至轉彎開始逐步移出外疊上前，末段再飛出最外疊衝刺，結果衝上只輸個幾身位，表現有板有眼。今仗難得排黃金一檔，配鍾易禮又獲減七磅，各項條件都向好，應可坐位望贏。配腳我揀「勤德威力」同「香港精神」。

B女