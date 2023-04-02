伊仁絮語——九龍神駒減磅更好跑

第八場「非凡之星」來港五戰表現穩定，一月中旬跑田草千二在希威森胯下擊敗近期表現仍佳的「八心八箭」、「金馳」及「電氣騎士」等，可見該賽水準不俗。其後數仗亦僅負於強手如「吉龍」及「步大威猛」等。今仗同場對手轉弱，配上近期手風大順的蔡明紹，爭勝機會頗為樂觀。對手當然是出道至今兩戰均有走勢的「潮州精神」及輕磅馬「金佰令」。
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美國前總統特朗普因風流債身陷官司漩渦。他涉嫌在2016年美國大選期間，向發生婚外情的成人電影女星支付掩口費，由於有關費用登記為法律開支，演變成偽造商業記錄，被紐約法院刑事起訴；據悉，特朗普面臨逾30項...
2023-04-01
中國銀行原黨委書記、原董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。今年62歲的劉連舸，今年2月已卸任中行黨委書記，被視為離任中行的前奏。由於劉連舸年齡未達內地大行董事長...
2023-04-01
日本早前推出一款Hotoke AI，是一個可以陪人聊天的「人工智能佛」。Hotoke AI搭載最近爆紅的ChatGPT，這聊天機械人可以根據提問生成各種答案，甚至幫忙編寫程式、寫論文，今次則玩起角色扮...
2023-04-01
一手暢旺，豪宅項目亦乘勢加推，由希慎興業及香港興業發展的大埔林海山城已獲批滿意紙，發展商日前首度開放現樓4座示範洋房，發展商日前加推49伙招標推售，包括洋房及分層單位。 希慎興業寫字樓業務及住宅...
2023-04-01
阿里巴巴（9988）及京東（9618）等內地科企先後公佈分拆上市大計，刺激其股價抽升兼支撐大市，但整體氣氛淡靜，恒指終收報20400點，升90點，阿里及京東共貢獻恒指90點。恒指一周累漲484點，首季...
2023-04-01
英超今晚戰火重燃，早場即上演曼城主場對利物浦的重量級大戰。今仗焦點落在藍月的左路邊線，兩位曾經因為未能適應曼城體系而被稱為水貨的守將尼敦阿基及翼鋒基亞利殊，本季終於踢出身價並成為球隊左路新組合，紅軍就...
2023-04-01
一代巨星張國榮（哥哥）離世20周年，昨日有行內人向本報公開塵封20年的哥哥絕密娛圈趣事，今日就有貼身追隨哥哥34年的忠粉Ann Ting，細訴跟偶像的相處點滴，以及從哥哥口中得知，只有至親才知的私密事...
2023-04-01
小朋友在一篇文章中看到一句北方俗語，叫作「話糙理不糙」，問我是甚麼意思。我告訴他，這句話的意思就是「用不太優雅的語言說出正確的道理」。小朋友請我舉例以說明之。我便想起曾經有一個所謂健康理療的廣告，說做...
2023-04-01
第五場四班一四○○米。雖然揀馬幾時都係本身實力強，好過庸中取佼，不過這場四班千四米真係算弱中弱，季內贏完五班回升四班即再入位嘅「喜悅精靈」，只要交回334場次水準，點計都應坐位望贏。334場次頭一千米...
2023-04-02