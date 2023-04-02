伊仁絮語——九龍神駒減磅更好跑

第六場「九龍神駒」前仗跑谷草大長途輕鬆取勝，上仗沿途留居於後，末段衝刺亦可，最終負於「香港精神」及「管之友」等個多馬位。上仗之後，此駒有充分時間休息，埋門快跳翻步有力，今仗改用受讓七磅的鍾易禮，應該更為好跑，不必須重視。對手方面，「全才」近仗連番追近，評分已下調至出道以來新低，儘管已有兩季未贏馬，但始終班底夠高，不能忽視。



第八場「非凡之星」來港五戰表現穩定，一月中旬跑田草千二在希威森胯下擊敗近期表現仍佳的「八心八箭」、「金馳」及「電氣騎士」等，可見該賽水準不俗。其後數仗亦僅負於強手如「吉龍」及「步大威猛」等。今仗同場對手轉弱，配上近期手風大順的蔡明紹，爭勝機會頗為樂觀。對手當然是出道至今兩戰均有走勢的「潮州精神」及輕磅馬「金佰令」。

Ian