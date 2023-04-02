安西教練 - 喜悅精靈334精品｜重點出擊

第五場四班千四米。「喜悅精靈」季內在五班同程取得處女勝利，該賽牠早段賺了快步速，蹄下敗將亦實力一般，賽績未見突出。然而回顧上季，此駒不只一次在稍蝕形勢之下能走得接近，顯然居四班亦夠分量，故此大前仗贏馬之後，接戰仍獲潘頓垂青而再執韁繩，雖然未能連捷，但牠在334場次遇上不算利追的步速，最終被再出仍有表現的「健康之星」走甩而屈居亞軍，本身表現絕不失禮。況且在「喜悅精靈」身後過終點的「陸知」、「精彩生活」及「馬主雄風」等多駒再出都有佳作，334場次已確認屬強組賽事。



上仗「喜悅精靈」再戰田草千四而名次倒退，除了再次遇上形勢不利追，本身相隔僅九天便匆匆再出，休息也略為嫌短。賽後賀賢特意安排牠小休儲回體力，近期試閘走來前後兼備，相信健康狀況良好。今仗得靚檔之助，早段處境應不不會太被動，坐位望贏應做得到。

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