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仲達 - 美麗笑聲 挑戰四捷｜頭號目標

2023-04-06 列印
■「美麗笑聲」谷戰的把握遠高於跑沙田。今次回師谷草排好檔，有力挑戰季內四捷。
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第九場三班一二○○米。噸位小的馬跑谷草會比沙田好，就像近期在谷草千二打開今季勝門的「超音鼠」，過往未嘗渡江之前以沙田千二最首本，可是今季首次轉谷即勝，而且並非賺形勢，終發現谷草才是最合發揮。
  今次推介的「美麗笑聲」最近三仗只取得一位，似是評分摸頂，但其實牠亦屬只一千零四十餘磅的細馬，在評分上升後，現階段跑沙田難度較高。反之牠最近三次跑谷草千二得兩冠一季，跑第三一役也只因排劣檔，沿途多耗氣力搶前最後才負個多身位，谷戰的把握遠高於跑沙田。今次回師谷草排好檔，有力挑戰季內四捷。
仲達
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