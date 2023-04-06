B女靚馬——龍來了升班除笨有精

第七場三班一哩，我就鍾意「龍來了」。佢上仗跑同程勝出頭馬，雖然只是四班賽，但就極有水準，佢早段留得比較後，幸好賽事早後步速夠快，本身在對面直路移出三疊逐步上前，即使發力較早亦衝上贏馬，姿態非常有說服力。今場雖然升班，不過換來負輕磅，計落除笨有精，而且復課見佢外觀更靚，只要發揮出上仗水準，相信可以繼續贏馬。配腳我揀「黑桃火箭」同「銀鎚仔」。

第八場四班千二米，我就揀「電子兄弟」做重心。佢今季已經贏咗三場，狀態大勇。上仗出閘後一直領先，結果就此一放迄終，過程可謂清脆利落。今次賽前休息個多月，有助重新儲回體力與新鮮感，只要早段夠快搶出，相信又有機會由頭帶到尾。

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