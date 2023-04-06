安西教練 - 生生福運見水即生｜重點出擊

第一場五班二千二百米。今場多達七駒出自418場次，本來極具參考價值，況且該組的頭馬「奇妙年華」最近能征服四班，亞軍「帥男」隨後亦補中，賽事水準更水漲船高。但必須留意，天文台預測今日有雨，場地起變化之下，賽果可能是另一回事。若角逐軟慢場地，「生生福運」可調升評級。

回顧上季520及654場次，「生生福運」便分別遇上變化場地，其中654場次抄五疊轉彎亦贏馬，明顯黏地性能出眾。再睇今季418場次，沿途貼欄置中並無不妥，但對手在對面直路中段發力，令得「生生福運」逐漸被頂至居後入直路，由於本身性能偏向均速，最終能追回一席第五名，論表現已算無譽無咎。今仗換上擅長發揮長途馬的蘇兆輝，配合形勢之助，可期交出久違了的頭馬。

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