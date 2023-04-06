伊仁絮語——團結一心試準出擊

第四場「團結一心」上仗首度角逐谷草一哩，受制排外檔而早段被逼留後，入直路時仍落後領放馬至少七個馬位，但末段沿欄而上，最終跑獲季軍，表現較前進步。事實上，希斯對這匹四歲馬充滿耐性，從沒過度催谷，馬兒狀態也循序漸進。前仗採取前領跑法，上仗則留前鬥後，看來幕後對其了解更進一步。今仗對手不多，有力爭勝。

第五場「包裝全承」至今四戰取得冠亞季各一，表現穩定。上仗負頂磅出爭谷草一哩，可惜未能追上近況大勇的「陸知」而屈居亞軍。賽後被加兩分，因此今仗要升至三班作賽，不過磅位變得更輕，本身始終質素尚新，仍有不少進步空間。同場只得「久久為攻」上仗入位，其餘賽駒近績一般，升班上陣壓力不算大，應可構成威脅。

Ian