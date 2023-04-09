仲達 - 萬事靚今仗一定掂｜頭號目標

第七場四班一二○○米。上次對「萬事靚」信心十足，原因初出一役轉彎被頂不利的三疊，直路末段亦非全打開，但可步步進逼轉彎走位相近的「你知我拼」，後駒隨後已大勝四班賽，怎計其首戰的表現都極出色。經一仗因排外檔而留得極後，上仗轉排較好檔位，滿以為只要能守二疊中游，應穩位望贏，殊不知碰上內側的「攻頂」改跑法，加上有「遨遊天下」，令「萬事靚」被頂在三疊唔上唔落，騎師唯有再畀多幾步上前切入內欄，但同場又沒足夠快馬，終變成要自己領放，即使賺了慢步速，但跑法未必合適，再加上直路走內欄不利跑線，最後P都冇！



事隔三周，「你知我拼」已征服三班，照理「萬事靚」沒理由在四班不夠爭，今次檔位與上次差不多，際遇難料，但只要能切入二疊取得遮擋，我信一定掂！

仲達