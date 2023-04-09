B女靚馬——大道至正降班又發威

第四場四班泥地千八米，我就揀「大道至正」做重心。佢今季跑泥地成績優異，上仗雖然轉戰谷草，不過繼續保持水準，早段貼欄居後順走，不幸遇上偏慢步速，入正直路才展開衝刺，結果都追回第四，表現之佳令人意外。今場降班兼回師強項，蘇兆輝亦騎慣騎熟，既然在三班都可走近，今次贏馬機會非常突出。配腳我揀「華卓晴」同「樂捉鳥」。



第六場三班一千米，我最鍾意「加州得力」。佢季內六戰全部有獎金，雖然今次初跑直路，但過往曾經試田草一千米大閘，所以不必擔心適應問題。今場賽前又有試閘催谷，而且姿態從容，睇外觀比起之前更靚，今仗只要取位得宜，就有機會後上取勝。配腳我揀「英雄豪傑」同「日日型」。

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