伊仁絮語——金津一號評分有利

第二場「金津一號」泥地性能特佳，過程跑四班一哩曾大勝九個馬位，只可惜健康欠穩定，上季在丁冠豪馬房九戰皆敗。今季轉投葉廄後，表現較前明顯進步，近兩仗均受制於外檔，但末段走勢仍佳，可見現評分甚為有利。今仗排位理想，而且騎練合作成功率亦高，預期賽事早段步速不會太慢，可望在末段交出凌厲後勁制勝。此外，「福星高照」近期走勢有復甦迹象，本身在全天候跑道的表現亦佳，今仗改由希威森出策，應非無的放矢，值得加入考慮。



第三場「電路七號」上季曾兩勝谷草一千米，今季表現卻令人失望，十二戰僅得一亞三殿。難得今場對手非強，更強配蘇兆輝，將可發揮最大威力，只要交出水準，勝望彌高。對手方面，「精英至尊」近仗愈跑愈近，昔日在英國跑直路賽表現甚佳，今次首度出爭四班賽事，不能忽視。

Ian