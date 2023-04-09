伊仁絮語——金津一號評分有利

第三場「電路七號」上季曾兩勝谷草一千米，今季表現卻令人失望，十二戰僅得一亞三殿。難得今場對手非強，更強配蘇兆輝，將可發揮最大威力，只要交出水準，勝望彌高。對手方面，「精英至尊」近仗愈跑愈近，昔日在英國跑直路賽表現甚佳，今次首度出爭四班賽事，不能忽視。
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平衡車近年風靡全球，成為極受小朋友歡迎的運動。它迅速普及的原因是讓小朋友最早18個月大、學穩走路就可以玩，及早掌握平衡感，畢竟以前不少小朋友因為怕跌、怕受傷而無法學會踏單車。STRIDER香港區負責人...
2023-04-06
法國總統馬克龍昨午乘坐專機抵達北京，開始其就任法國總統後第3次訪華。馬克龍表示歐洲決不能讓俄羅斯成為唯一與中國進行對話的國家。同時，歐盟委員會主席馮德萊恩亦於同日抵達北京，今日會與馬克龍和國家主席習近...
2023-04-06
英皇查理斯三世的加冕儀式將於五月六日在倫敦西敏寺舉行。白金漢宮公開邀請函式樣，其中一大亮點，是卡米拉正式被稱為皇后。儀式將邀請約2000名賓客，美國總統拜登獲邀，但將由第一夫人吉爾代表出席。白金漢宮公...
2023-04-06
一手市場氣氛持續，由新地、會德豐地產及恒基發展的西營盤KENNEDY 38，昨日錄得雙破頂成交，一個頂層特色戶以3223.8萬售出，呎價高見4.05萬。西營盤KENNEDY 38昨日售出的單位，位於3...
2023-04-06
美團（3690）早前表明進軍香港，據悉準備工作或已到最後階段，並已於前日（4日）舉辦首場送遞員簡介會。美團回應查詢時表示，將會以獨立於美團、全新的外賣品牌在港發展，預計新品牌會在今年上半年或更快時間推...
2023-04-06
法乙球隊FC安納西繼續其法國足總盃神奇之旅，今晚4強主場挑戰法甲圖盧茲。安納西於8強靠互射12碼爆冷淘汰法甲勁旅馬賽，連續3輪憑極刑大戰晉級韌力十足，加上其射手迪安沙夏狀態火熱，今晚有信心射破圖盧茲大...
2023-04-06
Gin Lee（李幸倪）去年約滿環球，坦認曾經擔心同掙扎，更想過做獨立歌手，最後於年初宣佈簽約英皇重新出發。因為被網民嫌人又悶歌又悶，入行14年的她決心求變，打算拍真人騷同搞好社交平台同fans拉近距...
2023-04-06
早前乍現的環球銀行業危機，雖然令不少投資者飽食「驚風散」，但對港樓市場而言影響相對輕微。最近樓市表現勢不可擋，新盤大戰愈演越烈，多個新盤連環推售均取得亮麗銷情。市場統計指，3月份新盤交投大幅彈升，執筆...
2023-04-07
第七場四班一二○○米。上次對「萬事靚」信心十足，原因初出一役轉彎被頂不利的三疊，直路末段亦非全打開，但可步步進逼轉彎走位相近的「你知我拼」，後駒隨後已大勝四班賽，怎計其首戰的表現都極出色。經一仗因排外...
2023-04-09