仲達 - 亞洲籐王一哩必合｜頭號目標

「亞洲籐王」今季兩捷千二米時，已展示出起碼值四班頂的級數，之後三仗未能再進，不排除與負一三四磅及一三五磅有關，所以今仗升班雖然對手增強，但當打大熟之馬轉負輕磅可能更好跑，唯一疑點只剩長力而已。無疑Per Incanto子嗣以中短途馬較多，但「亞洲籐王」上季仍在伯廄時，在726場次以明顯不合的前領跑法初次角逐千六米，直路再走貼欄不利場地，最後不過負兩身位，可見長力必能應付一哩。今仗排五檔適中好跑，沿途走二疊生位居中，直路有力一攻而破。
仲達
法庭守衞森嚴，竟有兩名提堂犯人私下「偷龍轉鳳」，一人成功逃脫。一名男子涉販毒被捕，前日到法院提堂後，在羈留室等候辦理手續期間，買通同處一室的一名家暴疑犯，兩人交換手帶及個人資料，讓不得保釋的涉販毒男子...
2023-04-12
國家主席習近平周一在廣東湛江考察調研，了解當地海洋漁業發展、環境保護、交通建設等情況。此外，作為南海區域主力的南海艦隊，總部位於湛江，有報道指，習近平此行亦可能檢閱南海艦隊。央視報道，習近平周一到湛江...
2023-04-12
美國肯塔基州路易斯維爾發生銀行大樓槍擊事件，槍手是該銀行男職員，懷疑因為不滿遭解僱而手持步槍闖入會議室大開殺戒，更在網上直播過程。事件共造成5死9傷，其中1名警員頭部中彈，情況危殆。槍手最終遭現場警方...
2023-04-12
由會德豐地產發展的藍田KOKO MARE，連日來收票情況理想，截至昨日已收近2200票，發展商隨即公佈次輪銷售安排，定於本周六（15日）推售98伙，折實平均呎價約19495元。項目次輪推售的98伙，包...
2023-04-12
港股於復活節假期後復市，在北水重開及內房物管股帶動下，恒指最多曾升419點，見20750點，惟其後科網股由升轉跌，恒指升幅收窄，收報20485點，升154點，成交金額1268億元。分析指，港股後市料將...
2023-04-12
皇家馬德里射手賓施馬今季因為斷斷續續受傷，表現反覆不定，直到上輪國際賽期接受整套完整訓練，終於撳上啟動掣，在過去3場各賽事狂轟6球。這名35歲法國射手撻着狀態，今晚歐聯8強首回合主場鬥車路士，勢再現英...
2023-04-12
39歲沈震軒（Sammy)今年內迎娶細10年，憑着三點式主持節目《美女郊遊遊》彈起的陳欣妍（Shirley），喜慶事惹來酸民玩考古，再翻炒Shirley的「五官進化史」，仲mean爆留言難以想像兩人的...
2023-04-12
美國及歐洲多家銀行出現財政問題，顯示息口經已加到一個甚高程度，部份銀行吃不消。然後到來的會是世界經濟衰退，不少金融界人士指出衰退近在眼前，美國將會息口由加變減，去挽救經濟，投資市場的股市及樓市或者會因...
2023-04-12
第四場三班一六五○米。此場出馬不多，但接近半數過往有表現時都是前領，選膽宜向可稍留後追的馬埋手。「亞洲籐王」今季兩捷千二米時，已展示出起碼值四班頂的級數，之後三仗未能再進，不排除與負一三四磅及一三五磅...
2023-04-12