仲達 - 亞洲籐王一哩必合｜頭號目標

第四場三班一六五○米。此場出馬不多，但接近半數過往有表現時都是前領，選膽宜向可稍留後追的馬埋手。

「亞洲籐王」今季兩捷千二米時，已展示出起碼值四班頂的級數，之後三仗未能再進，不排除與負一三四磅及一三五磅有關，所以今仗升班雖然對手增強，但當打大熟之馬轉負輕磅可能更好跑，唯一疑點只剩長力而已。無疑Per Incanto子嗣以中短途馬較多，但「亞洲籐王」上季仍在伯廄時，在726場次以明顯不合的前領跑法初次角逐千六米，直路再走貼欄不利場地，最後不過負兩身位，可見長力必能應付一哩。今仗排五檔適中好跑，沿途走二疊生位居中，直路有力一攻而破。

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