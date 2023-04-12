安西教練 - 駿寶降班手到拿來｜重點出擊

第七場四班千二米。「駿寶」今仗得潘頓垂青，連棄兩匹有近績支持的「人和家盛」及「有財有勢」，最吊詭是賽前潘頓未曾操試，似乎是睇中馬兒回降四班，鬥志一環不用懷疑。

事實上，「駿寶」今季在173場次初跑同程即勝，蹄下敗將「嫡愛心」及「純金酒杯」隨後都交出頭馬，本身居四班明顯極惡。至於翌仗屈居「皇帝英明」而壓倒「喜駿之星」，也是硬淨賽績。

「駿寶」隨後升上三班，然而所遇對手實力極強，如329場次與另一快馬「量化歡騰」鬥燒；424場次得第五名，前四名馬分別是「實力派」、「運高八斗」、「紫雲冰」及「紅運帝王」，全部都是當打精英，可謂敗不足辱。至於上仗名次較後，皆因蝕步速及直路走內疊不利路段。今仗回降四班，頭馬應可手到拿來。

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